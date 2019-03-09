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YÜKSEL AYTUĞ
09 Mart 2019, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Tivibu’ya izleyici tepkisi

Okurumuz Süleyman Bilgin, yetkililerine ulaşamadığı için pek çok kişi gibi 'Yakından Kumanda' hattını kullanmak istemiş.
'Elçiye zeval olmaz' diyerek yayınlıyorum. Tivibu'cuların yanıtı için de köşemiz sonuna kadar açık.
"Sevgili , Tivibu üyeliğimin yegane nedeni bisiklet sporuna olan ilgim ve de yarışları yayınlayan Eurosport kanallarını izlemekti. Şampiyonlar Ligi'ni alamadıkları gibi, yayınını da iptal ettiler. Bisiklet sezonunun başladığı bu dönemde, Eurosport 2 kanalını yayından kaldırdılar. Tivibu'nun web sitesinden şikayetimi dile getirmek istedim, defalarca denememe rağmen sistem izin vermiyor. Halka rağmen yaptıkları bu basiretsiz yayıncılığı aracılığınızla duyurmak istedim. İyi günler dilerim."

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