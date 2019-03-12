8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en anlamlı, en vurucu mesaj Cem Özer'den geldi. İşte Özer'in altına imzamı atacağım nefis sosyal medya paylaşımı:

'Hey sen, parazit kadın!

Geçinmek için, sırf sermaye olsun diye çocuk yapan!

Şımarık şımarık, çocuk sesi ve konuşmasıyla; "Kociiiş, bugün bizim günümüz, bana ne alıcan, akşama nereye gideceğiz?" demeyi bırak da; sen kuaförde, pilateste, astrologda, yogada falan takılırken, evi toplayıp silip süpüren, bulaşığı, çamaşırı yıkayıp kocanın donlarını ütüleyen, çocuğunun bokunu temizleyip mamasını veren evdeki 'YARDIMCI KADIN'ın gününü kutla ve ona ihtiyacı olan, alabileceğin en pahalı şeyi hediye et.

Budur 8 Mart'ın ruhu.' Ve bir hatırlatma: Bizim, kadınlara çiçek vererek geçiştirdiğimiz 8 Mart, 1857 yılında ABD'de grev yapan 129 tekstil işçisi emekçi kadının, kilitlendikleri bir fabrikada çıkan yangında hayatlarını kaybetmeleri üzerine yapılan bir 'Anma Günü'dür.