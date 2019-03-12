Pazar günü Hıncal Uluç ağabeyimin köşesinde, insanlık tarihinin seyrini değiştiren Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ören yerinin keşif ve tanıtım hikayesini bir solukta okudum.

Ben de yedi yıl önce bu köşede pek çok meslektaşımdan önce Göbeklitepe hazinesine dikkat çeken bir yazı kaleme almıştım.

(1 Haziran 2012-Urfa'da Oxford varmış) Öncelikle tanıtım konusunda büyük emek harcayan Ece Vahapoğlu ve ona destek veren Doğuş Grubu'na gönülden teşekkür ediyorum.

Kabul gören pek çok teorinin aksine, insanların ilk kez yerleşik yaşama geçtiği ve yine ilk kez bir tapınak oluşturduğu Göbeklitepe ile ilgili bir müjdeyi de ben vereyim:

Dünyanın en önemli belgesel kanalı National Geographic'de bu pazar saat 20.00'de 'Göbeklitepe'nin Gizemi' adlı belgesel yayınlanacak. Aynı gece 23.00'te tekrar edilecek.

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ise 19 Mart salı 06.00'da bir yayın daha var.

İzleyin ve bu topraklar üzerinde yaşadığınıza bir kez daha şükredin...