Allah kimseye sevdiklerinin acısını göstermesin. Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ, bugünlerde o acı sınavdan geçiyor ne yazık ki... Allah ona ve tüm ailesine sabırlar ihsan eylesin.

Acımasız hayat, garip tesadüfleri de beraberinde getiriyor ne yazık ki... Zafer Çika'nın İzmir'de kaza geçirdiği saatlerde Show TV ekranlarında Demet Akbağ'ın başrolünü oynadığı 'Hükümet Kadın' filmi gösteriliyordu. Kaderin acı cilvesine bakın ki, Demet Akbağ'ın filmde canlandırdığı 'Kate Ana'nın belediye başkanı olan eşi de bir trafik kazasında vefat etmişti...

Hep söyleyip duruyorum.

Acının en katmerli senaryosunu yazma konusunda kimse 'kaderin' eline su dökemez...

Başınız sağ olsun Demet Akbağ ve Ali... Toprağına nurlar yağsın Zafer Çika...