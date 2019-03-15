Atv'nin kısa sürede efsane haline gelen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin bu denli ilgi görmesinin başlıca sebeplerinden biri, izleyicinin 'Vedat' karakterine duyduğu büyük nefretti. Diziyi izleyen herkes, ettiğini bulması, sonunun bir an önce gelmesi için adeta dua ediyordu. 'Vedat', yıllarca işkence ettiği 'Nefes' ve oğlu 'Yiğit'e zulmetmek. onlara kol kanat geren 'Tahir' ve ailesinin hayatlarını karartmak için akla hayale gelmedik yöntemlere baş vurdukça, ekran başındakiler sinirden tırnaklarını yiyordu. 'Vedat', belki de Türk televizyon tarihinin en nefret edilen karakteri olmayı başarmıştı(!) Herkes, 'Vedat'ın dizi ekranda kaldığı sürece yaşayacağını sanıyordu. Çünkü bu denli baskın bir karakter böylesine bir reyting potansiyeli barındırırken; ne yapımcısı, ne de kanal tarafından yok olmasına izin verilebilirdi. Ama öyle olmadı.

Yapımcı Osman Sınav ve atv yönetimi 'Vedat'ın biletini kesti.

'Vedat', son bölümde babası 'Fikret' tarafından öldürüldü.

Çünkü 'Vedat', kadına şiddetle topyekun mücadele ettiğimiz bir dönemde her ne kadar nefret edilen bir karakter olsa da, 'fenomene dönüşme' ve bir 'anti kahraman olma' tehlikesi gösteriyordu. Ticari açıdan bakıldığında 'Vedat', bir reyting madeniydi. Ama ahlaki yönden büyük tehlike arz ediyordu.

Yapımcı Osman Sınav ve atv yönetimi son derece doğru bir yolu tercih ederek, kâr yerine 'sosyal fayda' seçeneğini işaretledi.

Bu arada köşemizin övgü şampiyonlarından, 'Vedat' karakterine hayat veren ve eminim adı Vedat olan pek çok kişinin ismini değiştirmeyi düşünmesine sebep olan yetenekli oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'ndan da söz etmem gerek.

Özellikle son bölümde. babası Fikret'e isyan edip içindeki tüm kin ve nefreti kusarken ortaya koyduğu performans, konservatuvarlarda ders olarak okutulacak cinstendi.

Ama şimdi Nuroğlu büyük bir sorunla karşı karşıya. Bundan sonraki projelerinde 'Vedat' karakterinden sıyrılıp onu unutturmak, en zorlu mesaisi olacak.