Aydın'da 16 yaşındayken lösemiye (kan kanserine) yakalanan Ebru Çelen, iki yıl süren tedavisinin ardından hastalığı yendi ancak altı gün sonra bu kez babası Yılmaz Çelen'in aynı hastalığa yakalandığını öğrenince hastalığı yeniden nüksetti. Babasıyla yan yana yataklarda ilik bekleyen Ebru, "Belki sensin, bilemezsin" sözleriyle bağışçılara seslendi. Bugüne kadar ilik, kan ve organ bağışıyla ilgili sayısız kampanya yapıldı. Bunlar için bazen Türkiye'nin en önde gelen reklam ve danışmanlık firmaları saatlerce kafa patlatıp en etkili sloganı üretmeye çalıştılar. Kimi başarılı oldu, kimiyse beklenen etkiyi yaratamadı. Ama Ebru'nun yüreğinden kopan o üç kelimelik cümle belki de milyonları harekete geçirecek kadar etkiliydi. Nasreddin Hoca boşuna dememiş, "Bana doktor değil, benim gibi damdan düşen birini getirin" diye...