Bu yaz Dünya Kupası yok, Avrupa Futbol Şampiyonası da... Tatsız tuzsuz geçen lig ve kupa sezonunun ardından futbol adına seyredecek bir şeyler bulamamanın hüznünü yaşayan futbol tutkunları yaz döneminde Copa America ile teselli bulacak. Güney Amerika Futbol Birliği CONMEBOL tarafından düzenlenen Copa America, bu yıl Haziran ayında Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında, Brezilya'nın beş farklı şehrinde düzenlenecek turnuva, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

12 takımın katılacağı organizasyonda; Brezilya, Bolivya, Peru, Venezuela, Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar, Uruguay, Ekvator, Şili ve Japonya mücadele edecek. Açılış maçının Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Bolivya arasında oynanacağı turnuvayı Brezilya en son 2007 yılında kazanmıştı.

Futbolseverler turnuva boyunca hem Latin futbolunun göze hitap eden güzelliğine tanık olacak, hem de büyük kulüplerin transfer listesinde yer alan pek çok Güney Amerikalı futbolcuyu izleme fırsatı bulacaklar.