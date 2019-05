Sen Anlat Karadeniz, belki de ekrana geldiği günden beri en heyecanlı, en tempolu, en dramatik bölümüyle çarşamba akşamı atv izleyicilerinin karşısındaydı.

Nefes, eski eşinden gördüğü taciz, tecavüz ve işkenceyi radyodan tüm kadınlarla paylaşmak, kendisi gibi zor durumda olanlara rehberlik etmek, onların sesini duyurmak için harekete geçti. Aile büyükleri, özellikle de kayınvalidesi bu girişimine karşı çıktı. 'Elalem ne der?' kaygısıyla onu vazgeçirmeye çalıştılar. Ama Nefes, özellikle de eşi Tahir'den aldığı destekle kararını uyguladı. Takma isim kullanarak başından geçenleri canlı yayında anlattı ve kendi durumunda olan tüm kadınları çiçek isimleri kullanarak canlı yayına bağlanıp seslerini duyurmaya çağırdı. Radyoya şiddet ve eziyet gören kadınlardan mesaj yağdı. Bir kadın, ayrıldığı eski eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini söylerken, aniden sesi kesildi. Bir başkası henüz 12 yaşında olduğunu, yaşlı bir adama verilmek üzere olduğunu söyledi. Her bağlantı ayrı bir dram, ayrı bir ülke gerçeğiydi. Nefes'in nefesiyle ses ve cesaret bulan kadın çığlıkları ekranlardan evlere doldu, yüreklerde yankılandı.

Bu arada eşi ve kızı dahil, hayatta karşısına çıkan her kadına eziyet eden Genco da o sırada karısını dövüyor, kızını taciz ediyor, ona ağır bir psikolojik şiddet uyguluyordu. Sonunda karısını tehdit edip onu canlı yayına bağladı. Karısı Nefes'e dedi ki, "Bize cesur olun diyorsunuz ama siz gerçek adınızı söyleme cesaretini gösteremiyorsunuz." O ana kadar adını gizleyen Nefes, bu tahrik üzerine, gelecek tüm olumsuz tepkileri göze alıp mikrofondan adını haykırdı: "Ben Nefes Kaleli..."

İşte o çığlık, tüm şiddet gören kadınların ciğerine bir 'nefes' olarak doldu. "Ben Nefes Kaleli" sözü, slogana dönüşüp internette gecenin en fazla ilgi gören tabelası haline geldi. Diziye ve Nefes'e destek yağdı. Nefes sadece radyodan kadınlara seslenmekle yetinmedi. Yanına eşi Tahir'i de alıp Genco'nun metruk bir eve kapattığı kızı Melek'i onun elinden kurtarmak için de harekete geçti.

Sen Anlat Karadeniz'in daha ilk bölümlerinin ardından bu köşede üstüne basa basa, altını çize çize yazmıştım; "Bu dizi, kadına şiddete karşı kampanyanın bayrağı olacak" diye... İki yılda tahminimden fazlasını gerçekleştirdiler.

Can çekişen pek çok kadına ihtiyaç duydukları suni teneffüs, Nefes'in nefesiyle gelecek diye umuyorum. Haydi kadınlar şimdi sıra sizde. Susmayın, siz de haykırın... "Ben Nefes Kaleli..."