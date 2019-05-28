Görüntüler magazin programlarında ortaya çıktı.

Bülent Ersoy 17 yıl önce bir klip çekiminde kendisine eşlik etmesi için genç oyuncular arıyormuş. Erkan Özerman, Diva'nın karşısına altı delikanlı çıkarmış.

Aralarında Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman da varmış. Gelin görün ki Bülent Ersoy, Kıvanç ve Tolgahan'ı eleyip klibinde onlara yer vermemiş ve Mert Kılıç'ı tercih etmiş.

Ersoy, "O zamanlar çok tıfıllardı" diye kendini savunmaya kalksa da, belli ki büyük ıska geçmiş.

Sürekli genç sevgilileriyle birlikte görmeye alıştığımız Ersoy'un ağzından düşürmediği "Ben iyi erkekten anlarım" sözü de bu icraatıyla artık tedavülden kalkmış görünüyor.