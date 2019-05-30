Ekranda vedalar birbirini izliyor. Bu kez de atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezona kadar izleyicilerine mendil salladı.

Mafya dizilerinde gelenektir; sezon finalinde silahlar, bombalar patlar. Kimin öldüğü, kimin kaldığı belli olmaz.

Seyirci, Eylül'e kadar merak içinde kalır. Bu arada yapımcı ile 'komada' olan oyuncu arasında pazarlık sürer. Anlaşma sağlanırsa bizimkiler kurtulur, fiyatta anlaşamazlarsa ölürler.

Bu kritik sürece televizyon sektöründe 'Kurşun içeride dönemi' denir.

Eşkıya'da da sezon finalleri genellikle vurmalı, kırmalı, patlamalı, yaralanmalı, soru işaretli olurdu. Ama bu sefer öyle olmadı. Ana kahramanlardan kimse vurulmadı, hiçbir yerde bomba patlamadı, tuzak kurulmadı. Tam tersine, sezon finalinde 'hayırlı' bir son vardı. Evlenip evlenmeyecekleri büyük merak konusu olan hasım ailelerin çocukları İlyas ile Ömür'e izin çıktı. Sezon finali ise hiç de alışık olmadığımız şekilde 'mutluluk selfisi' ile sonlandı.

İzleyicileri ters köşeye yatıran ikinci sürpriz ise kız isteme sahnesinde yaşandı.

Ağabeyi Haşmet, kız kardeşleri Ömür için son sözü kardeşi Behzat'a bırakmıştı. Behzat, evliliğe karşı çıkıyor, uzun süredir diş bilediği İlyas'ın damat olarak aileye katılmasına sıcak bakmıyordu. Hızır Reis, kız isteme konuşmasını yaptıktan sonra Behzat elini öptürmek için ileri uzattı. "Tek bir şartım var. Bu el öpülecek. Büyük, küçük herkes yerini bilecek" dedi.

Salondakiler şoke oldu. Hatta Çakırbeyli Ailesi'nden bazıları bunu hakaret kabul edip ellerini bellerine attılar. Tüm gözler İlyas'a çevrildi. Aşkı uğruna el öpüp biat mı edecekti, yoksa bu sözlerin karşılığı kurşun mu olacaktı? O anda beklenmedik bir şey oldu. Ömür yerinden kalktı, o sözleri üzerine alınıp ağabeyinin elini öptü. "Tabii ki sen büyüğümsün ve ben yerimi bileceğim, saygıda kusur etmeyeceğim" dedi. Ömür'ün müthiş manevrası karşısında Behzat çaresiz kaldı, evliliğe onay verdi. Ardından Ankara havası eşliğinde bir zamanlar ölümüne düşman olan İlyas ile Behzat karşılıklı oynamaya başladılar.

Oyuna diğerleri de katılınca, bugüne kadar mafya dizilerinde çekilmiş en 'barışçıl' sezon finali de Türk televizyon tarihindeki yerini almış oldu.