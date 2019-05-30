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YÜKSEL AYTUĞ
30 Mayıs 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Yaşa Neriman Teyze!

Cumartesi gecesi atv'deki Kim Milyoner Olmak İster? izleyicilerinin kalbi için attı. 88 yaşındaki Neriman Gökdemir, "Ölmeden önce o koltuğa oturmak istiyorum.
Kazanıp kaybedeceğim paranın hiçbir önemi yok. Yeter ki o stüdyonun havasını soluyayım" diyerek sunucu 'ın karşısına oturdu. Bilgili ama son derece mütevazıydı. Çokça da heyecanlı. Joker hakları varken bile "Bu kadarı bana yeter" diyerek yarışmadan ayrılmaya kalktı. Neyse ki kadife yürekli sunucu Murat Yıldırım devreye girdi.
Olgun bir hanımefendinin sanki caddede karşıdan karşıya geçmesine yardım ediyormuş gibi nezaketle, incelikle onu destekledi. Neriman Teyze sonunda 30 bin liralık ödüle ulaştı. Stüdyoyu terk ederken söyledikleri ise ona duyduğumuz sempatiyi bir kat daha artırdı:
"Bir tek emekli maaşım var. Hayatımda hiç bu kadar param olmadı. Bu para bana ölene kadar yeter..."

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