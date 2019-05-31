Daha önce yazacaktım ama bir türlü fırsatım olmadı. Haber, bültenlerde 15 saniye görünüp geçti. Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, '19 Mayıs 1919 Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı Anısına' düzenlenen program kapsamında Çorum'un İskilip ilçesindeki Yalak köyünde bulunan tarihi su değirmeninin önünde unutulmaz bir konser vermiş. Köye de bir traktörün römorkuna yüklediği piyanosunu çala çala gitmiş. Shikhiyev'in iftardan sonra verdiği resitali köylüler çok beğenmiş, dakikalarca ayakta alkışlamış. İlk tebriğim, hiçbir ücret talep etmeden bu etkinliğe gönüllü katılan piyanist Tofig Shikhiyev'e. İkinci ve daha önemli tebriğim ise bu organizasyonu düzenleyen İskilip Kaymakamı Bestami Alkan'a... İşte Atatürk'ün temellerini attığı çağdaş Türkiye'de 19 Mayıs böyle kutlanır. Ama keşke adını ilk kez duyduğum o köye, 19 Mayıs'ta elin piyanisti yerine bizim Fazıl Say gitseydi...