Kitabın ne ismini, ne yazarını, ne de yayıncısını yazacağım.

Çünkü günlerdir 'yeterince' reklamının yapıldığını düşünüyorum. Ama benim de bu konuda söyleyecek birkaç sözüm var...

Hangi kitaptan söz ettiğimi anlamışsınızdır. İçinde 'pedofili' yani çocuklara karşı sapkınca cinsel istek duyma hallerinin neredeyse ballandıra ballandıra anlatıldığı o rezil kitap... Sokakların sapık kaynadığı, Samsunlu 2 yaşındaki Ecrin'in cesedinin bulunduğu gün manşetlerdeydi o kitap.

Sözde 'edebiyat' niyetine basmışlar.

Yayıncısı sosyal medya hesabından demiş ki, "Karga kafalılar buradaki edebiyatı anlayamaz..." Karga kafalılar ha! Dur sana 'karga kafalıyı' anlatayım:

Bizim evin çatısında iki aile kira vermeden oturuyor.

İki karga ailesi... Üç gün önce yavrularından birini aşağı düşürdüler. Öldü yavrucak...

Alıp gömmek istedim. Anne ile baba başıma dikildiler. Ben hayatımda böyle acılı bir ağıt duymadım. Evlat acısı her dilde, her dinde, her cinste, her türde aynı belli ki... Karga kafalı ha! Keşke senin de kafan karga gibi çalışsaydı be adam...

O zaman dişi çıkmamış bebeğe şehvet satırları düzmezdin belki...

Benim asıl anlayamadığım, asıl aklımın ermediği, vicdanımın kabul etmediği, altı yıldır raflarda bekleyen o kitabın nasıl olup da bandrol alabildiği...

Madem kimsenin içerikten haberi olmasa da bandrol veriliyor, o halde o etiketin anlamı ne? Sadece devletin kasasına girecek paraya mı tamah ediliyor?

Bu nasıl bir aymazlık, ne tür bir ayıp, nice günahtır?

Kız babasıyım... Bıraktım evladım adına kaygı, korku duymayı, sapıkların eline düşen kızların babalarıyla ilgili empati yapmaya bile cesaretim yok.

Düşünemiyorum. Düşünmek istemiyorum. Kafamdan kovalamaya çabalıyorum tüm o rezillikleri... 'Allah, evlatlarımızın karşısına iyi insanlar çıkarsın' diye dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimden.

Ama bu kez yakaladım o sapıkları... Artık elimdeler.

Toplumun fabrika ayarlarını bozmaya çalışan, ruhlarını sinsice şeytana satmış, günahsız insanların deri altına sapık güdülerinden irin enjekte edip onları zehirlemeye kalkanların eşkali değil, ta kendileri elimde şimdi... Bir kız babası olarak davaya müdahilim. Hem de en orta yerinden...

Kimse hesabını sormazsa, ben işi sonuna kadar takip edip bu sütunlardan soracağım hesabını.

Edebiyatmış... Bu kelimenin içinde 'edep' kelimesi de var.

Ama size ne ki!