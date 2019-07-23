Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in başrol oyuncusu Keremcem, geçen hafta sonunda ilginç bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Evinden dizi setine yetişmek için aracına atlayan ama yoğun trafik yüzünden yetişemeyeceğini anlayan ünlü oyuncu, çareyi otomobilini park edip metroya binmekte buldu. Keremcem, metroda askıya tutunduğu fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'da trafiği alt etmenin yolunun metrodan geçtiğini iyi bilenlerdenim.

Yoğun saatlerde gazeteye giderken ben de Hacıosman- Gayrettepe hattını kullanıyorum.

Tanıyanların bana 'uzaylıymışım' gibi bakmasına da artık alıştım. Oysa ortada yadırganacak bir şey yok. Metroyu herkes kullanmalı. Hatta belediyenin yerinde olsam, metro kullanan ünlülerin kliplerini yayınlar, bu en çağdaş ulaşım yönteminin kentte daha da yaygınlaşmasını sağlardım.