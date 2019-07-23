İnanmayacaksınız ama ABD Başkanı Donald Trump ile bir süredir yazışıyoruz.

Benim e-mail kutuma ayda birkaç kez Trump'ın resmi iletişim ofisinden gelen duyurular düşüyor. (Beni nereden listelerine dahil ettilerse...) Ben de hiç ilgim olmayan bu durumu ti'ye almak için onlara dalga geçen yanıtlar veriyorum.

Belli ki iletişim ofisi rastgele isimler seçmiş. Ama geçen hafta gelen mesajı burada paylaşmadan edemeyeceğim.

Donald biraderim (Artık sürekli mektuplaşıp pek samimi olduğumuza göre böyle hitap etmemde bir sakınca yok) şöyle yazmış:

"Arkadaşım, bu önemli.

İkinci dönem başkanlık koşum sırasında asla sosyalist bir ulus olmayacağımızı ilan etmiştim.

Sizin gibi Amerikan vatanseverleri sayesinde o günkü enerji benzersizdi. Sen de en iyi destekçilerimden biriydin. (Allah Allah... Ben mi?) Arkadaşım, bu nedenle isminin 2020 Başkanlık Kurucuları listesinden düşürüldüğünü görünce hayal kırıklığına uğradım. (Ne listesi yahu?) Tüm başarımızda kritik bir rol oynadınız. (Ne?

Ben mi?) Bu nedenle Resmi Trump 2020 Başkanlık Kurucusu olarak durumunuzu belirleme konusunda size son bir şans vermek istiyorum." Ben de Donald kardeşe son bir şans vermek istiyorum:

Bir daha elektronik posta kutumu saçma sapan mesajlarınla doldurursan, dava açacağım, ona göre... Bir de şu S 400 ve F35 konularındaki 'İyi polisi' oynar gibi takındığın Türkiye lehindeki sözde sempatik tavırlarını artık yemiyoruz, bunu iyi belle. Biz buralarda çok Amerikan filmi seyrettik çünkü...