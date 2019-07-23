Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yüksel Aytuğ > Ne ‘Hale’ geldik...
YÜKSEL AYTUĞ
23 Temmuz 2019, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Ne ‘Hale’ geldik...

İki yıl önce Seda Sayan ile 'ın sunduğu Artık Susma programında Murat Şar isimli kişi, oyuncu 'nin gayrimeşru oğlu olduğunu iddia etmiş, bestekar Mehmet Yüzüak da bu iddiaları ekranda desteklemişti. Konu, programda günlerce reyting malzemesi yapılınca bu sütunlarda 5 ve 7 Ekim 2017 tarihlerinde kaleme aldığım iki ayrı yazıyla duruma isyan etmiş, Hale Soygazi'nin nasıl insafsızca mağdur edildiğini anlatmıştım. Sonunda DNA raporu açıklandı ve Hale Soygazi ile Murat Şar arasında hiçbir biyolojik bağ bulunmadığı ortaya çıktı.
Peki şimdi ne olacak?
Hale Soygazi, açtığı 1 liralık manevi tazminat davasını kazanacak. Konunun muhatapları hiçbir şey olmamış gibi işlerine güçlerine devam edecek. Kimse utanmayacak, kimse özür dilemeyecek, kimse ibret almayacak... Biz de ekranlarda yeni bir iftira, reyting malzemesi yapılana kadar olan biteni unutacağız.
Geldiğimiz şu 'Hale' bakar mısınız... Yazık ki ne yazık...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN