İki yıl önce Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunduğu Artık Susma programında Murat Şar isimli kişi, oyuncu Hale Soygazi'nin gayrimeşru oğlu olduğunu iddia etmiş, bestekar Mehmet Yüzüak da bu iddiaları ekranda desteklemişti. Konu, programda günlerce reyting malzemesi yapılınca bu sütunlarda 5 ve 7 Ekim 2017 tarihlerinde kaleme aldığım iki ayrı yazıyla duruma isyan etmiş, Hale Soygazi'nin nasıl insafsızca mağdur edildiğini anlatmıştım. Sonunda DNA raporu açıklandı ve Hale Soygazi ile Murat Şar arasında hiçbir biyolojik bağ bulunmadığı ortaya çıktı.

Peki şimdi ne olacak?

Hale Soygazi, açtığı 1 liralık manevi tazminat davasını kazanacak. Konunun muhatapları hiçbir şey olmamış gibi işlerine güçlerine devam edecek. Kimse utanmayacak, kimse özür dilemeyecek, kimse ibret almayacak... Biz de ekranlarda yeni bir iftira, reyting malzemesi yapılana kadar olan biteni unutacağız.

Geldiğimiz şu 'Hale' bakar mısınız... Yazık ki ne yazık...