Zaten onu ne zamandır dikkatle takip ediyordum, atv Haber'in en ilginç haberlerinin altında imzası vardı. Anonsları ve sunumu da son derece düzgündü.

Işık Açıkel, şimdilerde atv'nin hafta sonu kahvaltı haberlerini sunuyor. Malum, ana haber sunucusu Cem Öğretir geçirdiği bir trafik kazası sonucu ekranlardan uzak kalınca, yerine sabah haberlerini sunan Nihan Günay geçmişti. Hafta sonu kahvaltı haberlerini sunan İbrahim Sadri de hafta içine kaydırılmıştı. Bunun üzerine deneyimli muhabir Işık Açıkel, atv'nin hafta sonu kahvaltı haberlerini sunmaya başladı. İyi ki de başladı. Böylelikle ekranlar konusuna hakim, Türkçesi düzgün, sunumu sıcak ve samimi bir haber sunucusu kazandı.

Ben de 1987 yılında yazı işleri müdürlüğü yaptığım Güneş gazetesinin Ekran ekinde 'kazaen' köşe yazarlığına başlamıştım. Bize televizyon eleştirileri yazan üniversitedeki hocam hastalanınca müdürüme, "Bu hafta benim yerime Yüksel yazsın. Beni aratmadığını göreceksiniz" demiş.

O gün ödünç aldığım forma, bugün hâlâ sırtımda...