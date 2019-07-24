Avcılar'da bakımsız bir dereye larva bırakan sivrisinekler yüzünden büyük bir panik yaşanıyor. Sivrisineklerin soktuğu yedi kişide ateşli bir hastalık olan Nil virüsüne rastlanması üzerine alarm verildi.

Geçen yıl Sarıyer'deki Uskumruköy-Zekeriyaköy bölgesinde de önü alınamaz bir sivrisinek yoğunluğu vardı. Yaz günü özellikle akşam saatlerinde burnumuzu dışarı çıkaramaz olmuştuk. Bu yıl erkenden önlem alınması için Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdum. Sağ olsunlar hemen bir ekip gönderdiler. Görevli, sitemizdeki hidrofor odası gibi su birikintisi bulunan yerlere aracındaki akvaryumdan birkaç balık bıraktı. Meğer bu mübarek hayvanlar sadece sivrisinek larvası ile beslenirmiş. O balıklar sayesinde şimdi son derece huzurlu ve sağlıklı bir yaz geçiriyoruz. Eğer bahar aylarında Avcılar'daki dereye de bu balıklardan bırakılmış olsaydı, eminim şimdi Nil virüsünün adını bilmiyor olacaktık.