Teşekkürler Milli Eğitim Bakanım Ziya Selçuk... Bu teşekkürüm, hem kendim, hem de 3 yaşındaki kızım ile birlikte tüm hayvanseverler adına...

Bakan Selçuk, barınaktan bir sokak köpeği sahiplendi.

Uzun bacakları nedeniyle 'Pergel' adını verdiği köpeği bakanlık bahçesinde beslemeye başladı.

Sonra da tüm okul yönetimlerini bir sokak hayvanı edinmeleri için yüreklendirdi.

Sosyal medyadan muhteşem bir paylaşımda bulundu. Dedi ki: "Hayvan sevgisini müfredata koymakla, çocukların her sabah okul bahçesinde sevip günaydın diyecekleri bir can koymak arasında sevgi kadar büyük bir fark vardır..." Helal olsun... Bin kere helal olsun Bakanım... Dünyayı ıslah edecek yolun 'sevgiden' geçeceğine inanan, bu sevginin ilk tohumlarının da küçük yaşta hayvan sevgisiyle tomurcuklanacağını umut eden bir vatandaş olarak, Milli Eğitim'in başında böylesine 'farkında' birinin olması beni nasıl mutlu etti anlatamam...