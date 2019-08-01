Magazin medyasına düşen Açıkhava konserleri haberlerine bakıyorum, 'Ebru Gündeş 5 gecede 35 bin kişiyi Harbiye Açıkhava'da topladı. Merdivenlerde bile adım atacak yer yoktu' diye yazıyorlar.

Haydi sayılarda biraz abartı var diyelim ama bu kadarı bile ortadaki büyük tehlikenin varlığına işaret ediyor.

Neden mi?

Anlatayım:

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nun resmi koltuk sayısı 3658...

Gündeş'in 5 gecede 35 bin seyirciye ulaşabilmesi için oraya her gece neredeyse iki katı izleyici alınması gerekiyor. Gidenler bilir, Harbiye Açıkhava'da eğer konsere ilgi büyük ise son olarak merdiven boşlukları da numaralanarak satışa çıkartılır.

Hem de 150 liraya... Bu nedenle 'Merdivenlerde bile adım atılacak yer kalmaması' övünülecek bir durum değil, son derece tehlikeli bir güvenlik açığı anlamına gelir. Allah korusun; bir yangında, patlamada ya da muhtemel bir terör saldırısında Açıkhava, tahliye olanağı bulunmadığı için bir cehenneme dönüşebilir.

Futbolda hakem; maç öncesi kontrollerini yaparken, eğer tribünlerdeki merdivenlerde seyirci oturduğunu görürse, güvenlik açısından maçı başlatmaz ve oraların boşaltılmasını bekler.

Aynı uygulamanın Harbiye Açıkhava için de geçerli olması, sarıya boyatılacak merdiven bölümlerine asla seyirci oturtulmaması gerekiyor.

Yoksa yitirilen canların günahı, vebali, o ilgisiz ilgililerin boynuna kalacak, ona göre...