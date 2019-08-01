Kriz giderek büyüyor. Digiturk platformu üzerinden yayın yapan ve Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran Katarlı BeIN Sports, dolar kurundaki dalgalanmaları gerekçe göstererek yan çizdi. "Artık para kazanamıyorum" diyerek maçları yayınlamayabileceğini bile ima etti.

Geçen sezon defalarca yazdım, 'Türk futbolunda kalite düştü, marka değeri kalmadı, bu sıkıcı ve yıldızı olmayan futbolu kim izlesin?' diye... Maliyeti bu kadar yüksek ama içi bu denli boş bir gösterinin izleyicisi de, yayıncısı da olmaz tabii ki.

Paraları yıllarca havaya savuran kulüp yönetimlerinin sorumsuzluğu onları darboğaza sokup UEFA da yaptırımlarla onların elini kolunu bağlayınca, ülkemize yabancı yıldız futbolcu uğramaz oldu. Altyapıdan yetişen tek tük Türk futbolcuları ise yarım sezondan sonra kapağı Avrupa'ya atmaya başladı. Böyle olunca da futbolsever 'sade suya tirit çorbası' içmeye mahkum oldu.

(Fenerbahçe, hazırlık maçında Bayern Münich'den yarım düzine gol yedi. Kim izleyecek şimdi bu Fener'i para verip de) Belli ki bu iş BeIN Sports ile yürümeyecek. Devlet bu işe acil olarak el atmalı. TRT, 'kamu yayıncılığı' sorumluluğunu üstlenmeli.

Kriz çözülüp bu 'olağanüstü hal' normale dönene kadar Süper Lig maçları TRT'den şifresiz yayınlanmalı.

TRT bizim, hepimizin.

Elektrik faturalarından bu kuruma her vatandaş ödeme yapıyor.

Yani aslında mali olarak en güçlü ve devamlılık sahibi 'paralı özel kanal' TRT değil mi? Öyleyse şimdi vatandaş için hizmet zamanıdır.

Kendi uçağını, helikopterini, topunu, tüfeğini, köprüsünü, havalimanını yapan bu devlet; futbolu desteklemekten, vatandaşını kahve köşelerinde maç izleme derdinden kurtarmaktan aciz değildir.

Şimdi vatandaşın umudu, futbol sevgisiyle tanınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.

"Reis bu işi çözer" diyen futbolseverler çoğunlukta. Bunun pek çok faydası olacak.

Öncelikle milletin devletine, hükümetine güveni ve sevgisi artacak. TRT, 'özel tarifeyle' maçların önüne, içine, devre arasına, ardına alacağı reklamlarla kasasını dolduracak. Ayrıca prestijini artırıp kendi yapımlarını daha fazla izleyiciye duyurma olanağına kavuşacak. Yıllardır kahve köşelerinde, sandalye tepelerinde maç izlemekten yorgun düşen vatandaş da evinin konforunda futbol seyretmenin keyfiyle "Allah devletimize zeval vermesin" diyecek.