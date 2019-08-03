Okurumuz Fatih Say'ın aklını, Seksenler dizisindeki evin mimarisi kurcalamış. İşte tespitleri:

"Merhaba Yüksel Bey, Seksenler dizisinin yeni sezonda bizlerle tekrar birlikte olacağı için açıkçası çok memnun olduk. Umarız ki orijinal kadrosundaki oyuncuların büyük bir çoğunluğu yeni bölümlerde de bizlerle birlikte olurlar. Yeni bölümler için Birol Güven'den bir isteğimiz var. Rica etsek, Birol Bey bize iç mekan çekimleri ile Özdemir Ailesi'nin evi nasıl bir ev, gösterebilirler mi acaba? Zira, ailenin evi Ergun Plak'ın dükkanı ile aşağı yukarı aynı hizada olmasına rağmen evde herkes salondan ayrılırken karidorun sonundan sağa dönüyor. Sağ tarafta kaç tane oda var? Fehmi Beyler, Nazlı ve evlendikten sonra Ahmet ve Gülden o tarafta kalıyorlar. Ve maaşallah Ahmet ve Gülden'in odası da bayağı bir büyük. Bildiğimiz kadarı ile Ergun Plak'ın üstünde de başka bir ev var. Eğer hepsi aynı odada kalmıyorlarsa, bu insanlar nereye gidiyorlar?"