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YÜKSEL AYTUĞ
03 Ağustos 2019, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Süs havuzları sorununa kesin çözüm

Geçen hafta süs havuzlarında elektrik çarpmalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmalara karşı önlemler önermiştim. Adının belirtilmesini istemeyen okurumuz A.F.K., soruna çok daha kalıcı bir öneri getirmiş: "Yüksel Bey, süs havuzlarındaki 'akım kesici röle' eksikliğini çözebilmek için, Standardları Enstitüsü tarafından söz konusu havuzlar için derhal kapsamlı bir ' Türk Standardı' hazırlanmalıdır. Mecburi standartlara yapım ve işletim esnasında uyma mecburiyetinin olması hükmü, sorumluların ihmallerini ortadan kaldıracak ve ölümleri engelleyecektir."

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