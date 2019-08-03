Geçen hafta süs havuzlarında elektrik çarpmalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmalara karşı önlemler önermiştim. Adının belirtilmesini istemeyen okurumuz A.F.K., soruna çok daha kalıcı bir öneri getirmiş: "Yüksel Bey, süs havuzlarındaki 'akım kesici röle' eksikliğini çözebilmek için, Türk Standardları Enstitüsü tarafından söz konusu havuzlar için derhal kapsamlı bir 'Mecburi Türk Standardı' hazırlanmalıdır. Mecburi standartlara yapım ve işletim esnasında uyma mecburiyetinin olması hükmü, sorumluların ihmallerini ortadan kaldıracak ve ölümleri engelleyecektir."