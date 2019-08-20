RTÜK'ün yeni üyesi, Hürriyet gazetesinin eski ombudsmanı, değerli meslektaşım Faruk Bildirici, Müge Anlı'nın Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan kamu spotunda rol almasına ret oyu vermiş ve gerekçesini de sosyal medya hesabından paylaşmış.

Bildirici, Müge Anlı'nın bir programında insan kaçakçısına "Kos'a geçmek kaç lira?" diye sormasının ve bir kanalın ekran yüzü olmasının kamu spotunda oynamak için uygun olmadığını belirtmiş ve Anlı'nın kesinlikle 'rol model' olamayacağını söylemiş.



HERKESE ULAŞTI

Herkesin görüşünü ifade etmesine büyük saygım var.

Bildirici'nin kendince haklı sebepleri olabilir.

Ama bir canlı yayında, sorgu ve sorgulama görevi üstlenmiş bir moderatörün, olayın tüm vahametini ortaya koymak ve fahiş yanını vurgulamak adına bu soruyu sormasından daha doğal ne olabilir? Bu, gazeteciliğin 5N1K kuralının bir gereği değil midir?

O zaman haber bültenlerinde bankadan kaç para gasp edildiğini, kuyumcudan kaç kilo altın çalındığını söylemek de RTÜK kararı ile yasaklansın.

Gelelim 'rol model' meselesine...

Bu ülkenin vatandaşlarına filli olarak Müge Anlı'dan daha fazla yarar sağlamış ikinci bir televizyon programı yapımcısı-sunucusu söyleyebilir misiniz? Yüzlerce karanlık cinayeti aydınlatan, aramızda elini kolunu sallayarak dolaşan canileri adalete teslim eden, tacizleri, tecavüzleri, aile içi şiddet olaylarını deşifre edip suçluların cezalandırılmasını sağlayan, yıllarca aranan kayıpları bulup hasretlere son veren Müge Anlı değil mi?

Öncülük ettiği kampanya ile bir yıl içinde 1 milyon kişiye okuma yazma öğreten, öğrencilerinin kışın terlikle gittiği köy okullarına TIR'lar dolusu giyecek ve kırtasiye malzemesi gönderen, her mahallede kreş ve çocuklar için çalışma odası açmak adına yıllarca ter döken, sadece bu Ramazan ayında bayrağını taşıdığı kampanya ile Kızılay'ın dört mobil, bir sabit aşevi açmasına önayak olan, yokluk ve acılar içinde kıvranan Arakan'a yaptığı yardımlarla orada Müge Anlı ve Dostları Mahallesi'ni kuran o Müge Anlı değil mi?

Sadece bu sonuncusu bile Müge'nin o kamu spotunda oynamayı hak etmesine yetmez mi?

Kimse "Müge Anlı, atv'nin ekran yüzü, diğer kanallar onun rol aldığı kamu spotunu yayınlamaz" diye endişe etmesin. Zira Müge Anlı yıllardır süren icraatlarıyla artık 'kanallar üstü' bir kimlik kazanıp tüm insanların gönlünde taht kurmuş bir rol modeldir. Nokta.

Klişeleşmiş medya rekabetinin artık terk edilmesi gereken tabularının ardından koşarak Aylan bebeklerin deniz yıldızı gibi sahillere vurmasını önleyemeyiz.