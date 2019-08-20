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YÜKSEL AYTUĞ
20 Ağustos 2019, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Soyun dökün, olsun sana şov!

Jennifer Lopez gelip bir konser verdi, bizim hanım popçular zıvanadan çıktı.
Kimi seksi kıyafetlerini taklit etmenin derdine düştü, kimi Lopez'in ünlü poposuna özenip kaidesini ulu orta sergilemeye koyuldu.
Önce Hadise attı kendini ortaya. JLo özentisi kıyafetleri (ya da mayoları mı desek?) pek eleştirildi.
Ardından Gülşen, konseri öncesinde bikiniden bozma kıyafeti eşliğinde kulisten paylaştığı sözde 'ısınma' hareketi görüntüleriyle milletin gözlerinin fal taşı gibi açılmasına yol açtı. Derken Hülya Avşar 'Asıl popo Jennifer'da değil, bende var' cinsinden bir deniz videosu ile gösterdi hünerini(!) Ünlülerin yazı bahane ederek yaptıkları plaj paylaşımlarından ise hiç söz etmiyorum.
Ama görünen o ki, 'Soyun dökün, olsun sana şov' sığlığında sırf like almak adına karaya oturmak bu yazın trendi olmuş.
Hatice ile başlayıp artarak devam eden 'popo yarıştırma' meselesine gelince... Depoda, popo ve baldır bacaktan başka yarıştıracak emtia kalmamış olsa gerek...

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