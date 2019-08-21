Altınoluk'a giderken henüz İstanbul-İzmir otoyolunun tamamı açılmamıştı.

O nedenle eski yolu kullandım. Hedefime, planladığımdan 40-45 dakika geç ulaştım. Sebebi, Bursa- Balıkesir arasında dev biçerdöverlerin trafikte olmasıydı. Malum, hasat zamanı yaklaşıyor. Dev biçerdöverler de doğal olarak yer değiştirmek zorunda.

Ama bu transferi, bayram öncesinde (3 Ağustos), hem de cumartesi gibi yolun en sıklıkla kullanıldığı bir günde, üstelik öğle saatlerinde yapmanın mantığı var mı?

Hafta içi sabaha karşı çıkarın biçerdöverleri yola, koyun önlerine arkalarına birer eskort, nereye gideceklerse oraya götürün. Yok, olmaz.

İlle de vatandaş çile çekecek.

Ben diyeyim 20, siz deyin 30 biçerdöveri, onlar neredeyse 1.5 şeridi kaplarken ve 30 kilometrenin üzerine çıkamazken teker teker sollamak ciddi bir sabır sınavıydı.

Burası 'Biri yapar, biri bozar' coğrafyası... Siz uğraşıp duble yollar yaparsınız ama kafası kağnı hızında çalışan bir bürokrat, sizin kısalttığınız yolun üzerine 45 dakika ekleyiverir!