Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım başta olmak üzere İstanbul-İzmir Otoyolu projesini hayata geçiren, destek veren, ter akıtan herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Her zaman olduğu gibi yıllık iznimi yine Kuzey Ege'de aile büyüklerimin yanında geçirdim. Dönüşte o yolu ilk kez kullandım ve hayran kaldım. Altınoluk'tan, İstanbul Levent'e ulaşmam sadece ve sadece 4 saat sürdü.

Buna, yolda verdiğim 20 dakikalık mola da dahildi. Ne otomobilimi üzdüm, ne bebeğimi... Kaymak gibi yolda, açık trafikte, eskiden 6.5 saatte alabildiğim yolu nasıl geldiğimi anlamadım bile.

İnsan o yolda sadece yolculuk etmiyor, 'insan' olduğunun farkına varıyor, devletine, milletine şükrediyor, otomobilini değil de sanki 'medeniyetin keyfini' sürüyor.

Kafamdan bir hesap yaptım. Gördüm ki, bu yol uçaktan daha hızlı. Nasıl mı?

Anlatayım:

Eğer havayolunu tercih etseydim; Altınoluk'tan, uçuşuma en az 2.5 saat kala Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'na ulaşmak için evden çıkmak zorunda kalacaktım.

Uçuş, eğer rötar olmazsa 45 dakika sürecekti. İstanbul Havalimanı'nda bagaj bekleyip, servis saatini tutturmak ya da bir taksiye binebilmek nereden baksan yarım saat. Evime ulaşmak için de bir 45 dakika daha... Topladığımda en iyi ihtimalle 4.5 saat... Oysa otoyolu kullanıp, mola vermeden aynı yolu 3 saat 40 dakikada kat edebiliyorum. Hem onca indi/bindi zahmetine, eziyete, koşturmacaya katlanmıyorum, hem de evime yarım saat erken ulaşıyorum. Üstelik havayolundan çok daha ekonomik.

Otoyola 256 lira veriyorum.

Otomobilim de o mesafede taş çatlasın 200 TL mazot yakıyor.

Toplamı 460 lirayı bulmuyor.

Oysa en ucuz bilet tarifesinden 4 kişinin Edremit'ten İstanbul'a uçuşu 1000 TL.

Üzerine ekstra bagaj ücretlerini, havalimanı transfer paralarını da ekleyin, etti mi size 1100- 1200 lira... 460 lira nerede, 1200 lira nerede?

Uçaktan 50 dakika erken ve üstelik üçte bir fiyatına yolculuk...

Artık gerisini havayolu şirketleri düşünsün. Eskiden bazı otomobillerin arkasında 'En büyük rakibim THY' şeklinde esprili yazılar okurduk.

Şimdi İzmir uçaklarının kuyruğuna 'En büyük rakibim duble yollar' yazılsa yeridir.

NOT: Bu yazıyı, sırf otoyolu beğendi diye yerden yere vurulan, muhalefet tarafından diri diri gömülmeye çalışıldığı günlerde konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sevgili Demet Akalın'a ithaf ediyorum.