Sosyal medyada komedyen Hayrettin'in bir videosuna rast geldim. Florida'da bir sosyal deney gerçekleştirmiş ve videoya almıştı. Önce lüks restoranlarda yemek yiyenlerin yanına yaklaşıp kibarca 'Karnım çok aç, yemeğinizden bir parça verir misiniz?" diye sordu. Amerikalılar'ın tamamı bu isteği reddetti, oralı bile olmadı. Hayrettin daha sonra kaldırımda yatan ve 'Homeless' denilen, saçı sakalı birbirine karışmış evsiz gence yardımcısı aracılığıyla bir kutu pizza hediye etti. Evsiz genç hiç ummadığı bu hediyeyi büyük bir mutluluk ve minnetle kabul etti. Ardından bedava yemeği yemeye hazırlanan evsizin yanına Hayrettin geldi ve İngilizce "Bana da bir dilim pizza verir misin, karnım çok aç" dedi. Evsiz genç gülümsedi, "Harika bir zamanlaman var.

Alabilirsin tabii" diyerek pizzasını hiç tanımadığı Hayrettin'e uzattı. Bizimki sosyal bir deney yaptığını, zenginlerin hiç paylaşımda bulunmadığını, oysa kendisinin güç koşullar altında yaşamasına rağmen yemeğini paylaşmasının büyük bir erdem olduğunu belirtip yine İngilizce sordu: "Nerelisin?" Evsiz, "Türküm" deyince bizimki şoke oldu. Sonra muhabbet ilerledi. Evsiz genç, kendine yeni bir hayat kurmak için Türkiye'yi terk etmiş. Önce İtalya'da, sonra İspanya'da yaşamış.

Tutunamayınca kapağı 'fırsatlar ülkesi' diye bilinen ABD'ye atmış. Sonuç, yine hüsran. Sıfırı tüketince sokaklarda yatıp kalkmaya başlamış.

'Homeless' Mehmet ibretlik şeyler söyledi: "Ben kimsenin kimseyi nerelisin, neye inanıyorsun diye yargılamadığı Türkiye'mi özledim. Kürdün elinden yediğim kebabı, Laz'ın pişirdiği Karadeniz yemeğini özledim. Sakın kimse vatanını terk edip buralara gelmesin.

Avrupa ve Amerika'daki işsizlik oranı bizdekinden fazla ama açıklamıyorlar, gizliyorlar.

Onların ekonomik durumu bizden çok daha kötü. Ben İspanya'da yaşadım.

Orada işsizlik oranı yüzde 20.

Kimse vatanını terk etmeye kalkmasın. Avrupa ve ABD'de yıllarca yaşamış biri olarak bu kötü macerayı kimseye tavsiye etmiyorum." Bir dramdan bu kadar mı güzellik süzülür? Hangisine sevineceğimi bilemedim. Nimetler denizi bu ülkede yaşadığıma mı, gönül zengini insanların arasında nefes alıp verdiğime mi...

Farkında değiliz ama iyimser olmamız için öyle çok nedenimiz var ki...