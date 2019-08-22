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YÜKSEL AYTUĞ
22 Ağustos 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Bu sezona atv yeter

Yıllardır gerek prime time kuşağında, gerekse tüm günde en çok izlenen kanal olan atv, yeni sezonda hedef büyülttü. Kanal, bu yıl yapımlarıyla haftanın her gününde listenin en başında olmayı hedefliyor.
Bana sorarsanız bu hedef hiç de hayal değil.
Çünkü hem geçen yıldan mayası tutmuş dizi ve yarışmalar, hem de için ekrana sürülecek iddialı yapımlar atv'nin 7'de 7 yapmasını sağlayabilir.
Pazartesi günleri Diriliş:
Osman ile rekabet edecek yapım yok gibi.
Salı günlerine zaten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ipotek koymuş.
Çarşamba günleri Sen Anlat Karadeniz'in liderliğini kimse elinden alamaz.
Perşembeleri artık 'Bir Zamanlar Çukurova günü' olarak biliniyor. Cuma günleri ise şimdiden 'ye rezerve. Cumartesi geceleri için yaz sezonunun en başarılı dizisi Kimse Bilmez'in iddiası sürüyor.
Pazar akşamları ise fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster?'in şansı çok yüksek.
Atv'nin bu sezon iki iddialı sloganı var. Birincisi ''nin kalbi atv'de atıyor'. Diğeri ise 'Seyircisiyle aynı ritmi tutturan kanal'. Sezon öncesi verileri, her iki sloganın da sözden ibaret kalmayacağını gösteriyor.
Şöyle bir bakıyorum da, kışı ekran başında keyifle geçirmek için sadece atv yetiyor da artıyor.

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