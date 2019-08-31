Değerli meslektaşım Tansu Sarı bu hafta da Canevim dizisi oyuncularının yaşlarını mercek altına almış:

"Atv'de pazartesi akşamları yayınlanan Canevim dizisinde abla Feryal rolünü oynayan Nihan Büyükağaç 1981 doğumlu, yani 38 yaşında. Buna karşılık Feryal'in kız kardeşi Melis karakterini canlandıran Simge Selçuk ise 1975 doğumlu, yani 44 yaşında. Bir başka deyişle gerçek hayatta kız kardeş, abla; abla ise kız kardeş olmuş. Dizide Taylan karakterini canlandıran 1981 doğumlu Özgür Çevik de annesi Feryal'den ay farkıyla büyük."