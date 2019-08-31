Haber bültenleri vahşet, terör, cinayet, tecavüz, cinnet haberlerinden geçilmiyor. Köşemize 'Yeter Artıkkk' rumuzuyla mesaj gönderen okurumuz da, Emine Bulut cinayetine açık açık destek veren Boşanmış Kocalar Derneği Başkanı Muhammet Özen'in çirkin mesajı üzerinden bu duruma isyan ediyor:

"Merhaba Yüksel Bey, son zamanlarda yaşanan olaylar artık psikolojimizi alt üst etti. Bu kadar caniliğin yaşandığı ortamda bir de Muhammet Özen denen birinin yaptığı rezil açıklamalar... Görüyorum ki bu kokuşmuş beyinler konuştuğu sürece daha çok cesaretlenip bizleri daha çok öldürürler. Kendisi daha önce de bu tarz konuşmalar yapmış ama hâlâ dernek başkanı olabiliyor. Sinir ve hiddetten yazmakta gerçekten zorlanıyorum. En yetkili merciler bile kadını küçümseyen, aşağılayan, yok sayan ağızlarla konuştukları sürece biz daha çok ölürüz. Kendime hakim olamıyorum. Yeter artık! Delirttiler sonunda..."