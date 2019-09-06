Hafta sonları atv ekranlarındaki kahvaltı haberlerinde kaçırmamaya çalıştığım bir bölüm var: İbrahim Sadri'nin Seçtikleri...

Deneyimli meslektaşım sosyal medyadan öyle ilginç ve etkileyici görüntüler bulup ekrana taşıyor ki, izlemeye doyamıyorum.

Bu kez yas tutan bir köpeğin görüntüleri karşısında dilim tutuldu, gözlerim buğulandı.

Köpek, trafik kazasında ölen arkadaşını önce burnu ve patisiyle hayata döndürmeye çalıştı. Başaramayınca da başında hıçkıra hıçkıra ağladı. Evet, yanlış okumadınız, hıçkıra hıçkıra...

Bir köpeğin böyle ağlayabildiğini bilmiyordum. Görüntüleri çeken kişi videonun üzerine "Siz bambaşka bir türsünüz" diye yazmıştı.

Öyle haklıydı ki... Bizim Kuki'den biliyorum.

Görüntünün, dükkanının önünde bekleyen kediciğe tekme sallayıp zavallı hayvanı havaya uçuran çiğköfteci kadın ile aynı bültene rast gelmesi ise bana bir kez daha 'insanlığımı' sorgulattı.