Tek kelime ile 'muhteşem' bir bölümdü. Atv'nin şimdiden efsaneler arasına giren dizisi Sen Anlat Karadeniz, yeni sezona 'Karadeniz fırtınası' gibi girdi.

Daha ekrana geldiği ilk bölümünün ardından bu sütunlarda şöyle demiştim: "Sen Anlat Karadeniz, bu ülkede kadına şiddete karşı verilen büyük savaşın bayrağını taşıyacak..." Fazlası oldu, olmaya da devam ediyor. İzleyiciler, önce kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan canavar ruhlu Vedat'a karşı mücadelesinde Nefes'in yanında nefes nefese saf tuttu.

Vedat'ı hep beraber alt ettik.

Ama bu memlekette şiddete susamış erkeğin sonu gelir mi?

Bu kez ortak düşmanımız Genco oldu.

Karısına ve kızlarına akıl almaz işkenceler yapan Genco'nun şerrinden küçük kızı Melek'i kurtarmak için Nefes ile kocası Tahir, inanılmaz bir mücadeleye girişti. Tüm aile de onların yanında yer aldı. Melek tam mahkemede babasının ona tacizde bulunduğu, işkence yaptığı yolunda ifade verecekti ki, Genco akıl almaz biçimdeki gizli tehditleri ve verdiği gözdağı ile Melek'i korkutup ifadesini değiştirmesini sağladı.

Bu arada Genco'nun yıllar önce 15 yaşındaki bir genç kızken tecavüz edip öldürmeye kalktığı bir başka mağdur kadın daha ortaya çıktı. Zeynep... Genco onu diri diri gömmeye kalktı.

(Eskiden olsa bu sahnenin abartılı olduğunu düşünürdüm.

Ama son yıllarda medyaya yansıyan kadın cinayeti haberlerinden sonra ne yazık bana bu sahne bile 'sıradan' geldi. Vay ki ne vay halimize...) Böylelikle Genco'nun elinden kurtarılacak kadın sayısı; kızları, karısı, Mercan ve Zeynep ile birlikte 5 oldu.

Dizinin yeni sezondaki ilk bölümünde birbirinden önemli sosyal mesajlar da vardı. Eşi ölümden dönen Tahir bir daha eline silah almayacağına dair söz verdi. Mustafa, ailesiyle denizde yüzüp eğlenirken, gençleri rip akıntısı için uyarıp kıyıya paralel yüzmelerini istedi.

(Ama keşke dili dönüp de 'dip akıntısı' yerine 'rip akıntısı' diyebilseydi) Ama beynime mıh gibi çakılan etkileyici diyalog, Nefes ile Tahir arasındaydı. Nefes, yeni doğacak kızına Masal ismini koymayı düşündüğünü belirterek, "Bu bizim masalımız, sen de onun kahramanısın" dedi.

Tahir itiraz etti. "Hayır asıl kahraman sensin. Sen umudu bitse inadı bitmeyen gerçek kahramansın..." Aklıma HDP binası önünde, kandırılıp dağa kaçırılan çocukları için isyan eden anneler geldi. Onlar da umudu bittiği halde inadı ve isyanı bitmeyen annelerdendi. Bir kez daha inandım ki, bu dünyadan kötülük silinecekse, bu, umut emzirmeye devam eden inatçı anneler sayesinde olacak...