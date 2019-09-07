Atv'nin dizisi Kimse Bilmez, yaz sezonunu çok iyi değerlendirip kendine önemli bir seyirci kitlesi edindi. Dizinin bu denli tutmasında, verdiği sosyal mesajların ve kareler arasına ustaca yerleştirilmiş 'derslerin' de büyük payı var. Okurumuz Kemal Kozan da dizinin bu yönüne vurgu yapmış:

"Merhaba Yüksel Bey, yaz günlerinde takip ettiğim tek dizi olan Kimse Bilmez'in 27 Ağustos Salı günkü bölümünde bir sahne çok dikkatimi çekti.

Kirli işlerle uğraşan Pilot ve kardeşi, biraz da Pilot'un ısrarı ile namaz kılmak için camiye gidecekler ama namazdan önce abdest almaları gerekiyor. Ancak her ikisi de abdest almasını bilmiyor. O anda mahallenin biraz saf delikanlısını yanlarına çağırıp abdest almasını isteyerek ona taklit edip abdest alıyorlar. Sahnenin kısa özeti bu. Şimdi 'Bu sahnede ne var?' diyenler olabilir. Ezan sesi eşliğinde abdest almayı tane tane anlatan ve bu arada yer verdiği harika diyaloglarla önemli dersler veren diziyi kutluyorum.

10 tane kamu spotu yapsanız dizinin içinde geçen bu sahne kadar etkili olacağını sanmıyorum.

Maalesef ülkemizde belli bir kesimin dışında dini içerikli yapımlar izlenmiyor.

Varsa yoksa vurdulu kırdılı, her bölümde 10 kişinin öldüğü mafya dizileri, entrikanın dibine vuran havuzlu villalı hikayeler ya da sulu sepken aşklar barındıran komedi dizileri... Adam üç sezon 120 bölüm dizi çekiyor, ne bir ezan sesi duyuyoruz, ne de namaz kılan birini görüyoruz. Haklarını yemeyelim, Ramazan ayında bazı dizilerde görsek de genel olarak durum böyle. Benim anlamadığım; bu diziler Londra da mı yoksa Paris'te mi çekiliyor? O mahallede hiç mi cami yok?

Durum, dizide Pilot ve arkadaşı üzerinden anlatılmaya çalışılsa da sokaktaki gerçeklerin onlardan hiç de aşağı kalır yanı yok.

İzlediğim bir sokak röportajında gusül abdestini sordular. Mikrofon uzatılanların birçoğu gusül abdestini bilmiyordu. Şimdi benim naçizane önerim şu:

Yıllarca Amerikan film ve dizilerinin bize yaptığını biz neden kendi dizilerimizde yapmıyoruz?

Madem dini içerikli diziler fazla izlenmiyor, çok izlenen dizilerin arasında en azından arada bir ezan sesi duysak ve 3-5 dakikalık da olsa dinimizin emrettiği bazı temel kuralları bir danışman vasıtasıyla dizilerin aralarına serpiştirsek fena mı olur?

Ha bir de unutmadan, aynı dizide bir sahnede Pilot'un sevdiği kızı itekleyip yaralanmasına sebep olan adama sevdiği kadını hırpaladığı için değil de 'Kadına el kalkar mı?' diye bağırması sanıyorum düşünülerek yazılmış bir mesajdı. Bu tür sahnelerin artmasını diliyorum.

Saygılarımla..."