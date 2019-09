Bilgi yarışmalarında ortaya çıkan utanılası cehaletimizi bu sütunlarda zaman zaman dile getiriyorum.

Okurumuz Murat Aydın da benzer bir durumun altını çizmiş:

"Bu kez de farklı bir yerden, İstanbul Metrosu'nda kapalı devre yayın yapan Modyo TV'den bir yarışmacının verdiği skandal cevabı paylaşmak istedim. İstanbulmaca adlı yarışmada genç yarışmacıya 'Sultan Ahmet Camii'nin mimarı kimdir?' diye soruluyor.

Şıklarda Mimar Sinan, Mimar Fatih ve Sedefkar Mehmed Ağa var. Hadi doğru cevabı bilmiyor (Sedefkar Mehmet Ağa) olabilir ama 'Mimar Fatih' cevabı nedir? Beni adeta çileden çıkartan işte bu cevaptı. Muhakeme yetileri bile yok. Ufak bir akıl yürütme yapsa doğru cevabı bulması an meselesi. En azından 'Mimar Sinan' demiş olsaydı 'Tüh be' derdik ama öyle desteksiz attı ki özür dileyerek 'Yuh be' diyesim geldi."