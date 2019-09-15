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YÜKSEL AYTUĞ
15 Eylül 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Arda’ya Ece Üner’den gol

Arda-Berkay davasının sonucuna en ilginç tepkilerden biri, Show Ana Haber sunucusu 'den geldi.
Üner, sosyal medya hesabından "Olayın manşeti, cinsel taciz suçlamasından beraat etmemdir" diye mesaj veren Arda'yı ve adalet sistemini sert sözlerle eleştirdi:
"Madem bizim yerimize manşet atmış, biz de onun yerine gol atalım.
Yarın öbür gün birisinin karısını taciz etmesek de, laf atabilir, kocasının burnunu kırabilir, hastaneye ruhsatsız silahla girebilir, o silahı sıkabilir ve neredeyse hiçbir ceza almayabiliriz. Zaten almayacağımızı bildiğimiz için bunları rahatlıkla yaparız, öyle mi?
Koskoca adalet sistemi bize başka, Arda'ya başka karar çıkartmaz herhalde böyle bir durumda..."

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