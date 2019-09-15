Discovery Channel'da iki haftadır ilgiyle izlediğim bir belgesel var.

Adı; Gizli Milyarder.

ABD'nin en zengin iş adamlarından Glenn Steams, belgesel yapımcılarıyla bir iddiaya tutuşmuş.

Elindeki 100 doları, girişimci ruhu ve ticari tecrübesiyle 90 günde 1 milyon dolara çıkartacak. Eğer bunu başaramazsa, cebinden 1 milyon ödeyecek.

Steams, bunu yaparken kimliğini gizleyecek, eski bağlantılarını ve nüfuzunu kullanmayacak. Ona bu süreçte yardımcı olanlar ise önemli para ödüllerinin sahibi olacak.

İlk bölümde; ünlü işadamını, cebine 100 dolar koyup, hurda bir kamyonetle kaderine terk ettiler. Garsonluk, musluk tamirciliği falan yaptı. Hatta çalıştığı lokantada tuvaletleri bile temizledi. Para biriktirmek için geceleri dondurucu soğukta, kamyonetinin içinde titreyerek uyudu.

Belgesel bana bildik bir fıkrayı anımsattı. Fakir adam, son parasıyla bir elma almış. Onu parlatıp, iki elma parasına satmış. Sonra aldığı iki elmayı dörde, dört elmayı sekize çıkartmış.

Sonra da aldığı piyango biletine büyük ikramiye vurmuş...