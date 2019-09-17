Galatasaray-Kasımpaşa maçında çok ilginç bir olay yaşandı. Maçın hakemi, Kasımpaşa kalesinin arkasında görev yapan ve 3 numaralı yelek giyen top toplayıcı çocuğu ceza olarak tribüne gönderdi. Daha önce hiç böyle bir olaya rastlamamıştım, merak ettim. A Çünkü yayıncı kuruluş BeIn Sports, bu konu hakkında maç sırasında hiçbir bilgi vermedi. Acaba o top toplayıcı çocuk, süreden çalmak için topu kaleci Fatih'e geç mi veriyordu? Yoksa konuk kaleci ile diyaloğa mı girmişti? Bilemedik... Oysa yayıncı kuruluşun aşağıda bir muhabiri olması gerekiyordu.

O muhabir; dördüncü hakemden ya da gözlemciden olayın sebebini öğrenip anında bize iletebilirdi. Yapmadılar...

Futbola ilgi duyduğum ve bir televizyon yazarı olarak futbol yayınlarından haberdar olmak istediğim için, her yıl bu kuruluşa eşek yüküyle abonman parası ödüyorum.

Tıpkı diğer futbolseverler gibi...

Ama İngiltere, Almanya, İtalya ya da İspanya'daki yayıncılık hizmetinin zerresini alamıyorum. Elin yönetmeni, en ileri tekniklerden yararlanarak baraj mesafelerini, özel istatistikleri ve diğer önemli bilgileri bana 'anında' iletirken, 360 derece görüntü veren kameralarla sanki futbolcuların yanındaymışım hissini yaşatırken, ben yıllardır 'sade suya tirit' ile yetiniyorum. Bu arada onca bant reklamı arasında topu bulabilirsem tabii...

Belli ki yayıncı kuruluş pek gönülsüz. Kâr oranının düşmesinden şikayetçi olduğunu da saklamıyor zaten.

Bu nedenle futbol yayınlarını 'elinin ucuyla' tutuyormuş hissi veriyor. Ama biz ekran başındakiler bu muameleyi hiç ama hiç hak etmiyoruz...