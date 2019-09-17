Atv'de Müge Anlı'nın sunduğu bilgi yarışması Güven Bana'nın cumartesi akşamı yayınlanan son bölümü, izleyenleri ikiye böldü. 'Profesyonel' yarışmacı Muhsin Duvar ile Azeri partneri Gülistan Batu, son soruyu da doğru yanıtlayarak 147 bin 500 liralık ödülü paylaşmaya hak kazanmışlardı. Ancak son yüzleşmenin son saniyesinde Muhsin Duvar butona basıp, parayı tek başına aldı. Bunun üzerine izleyiciler arasında sosyal medyaya da yansıyan bir tartışma başladı. Kimi, soruların neredeyse hepsini tek başına yanıtlayan ve partneri Gülistan Batu'dan hiçbir yardım alamayan Duvar'ın bu tercihinin haklı olduğunu, parayı zaten tek başına hak ettiğini savunurken, karşı görüştekiler ise Duvar'ın yarışma boyunca partnerine sürekli güven aşılayıp onu son saniyede yarı yolda bırakmasının centilmence olmadığı kanaatindeydi.

Pek çok bilgi yarışmasına katılıp büyük ödüller kazanan, bazı yarışmalarda 'uzman' olarak da yer alan Muhsin Duvar'ın yarışma sonunda, kazanacağı para ile dershane açmak isteyen rakibine 'Bir miktar para verebileceğini' söylemesi ise tartışmayı biraz daha alevlendirdi.

Gülistan Batu;

"Ben dilenci değilim, sadakaya ihtiyacım yok" diyerek tepki gösterirken, pek çok izleyici de Duvar'ın samimi görünmeyen bu önerisinin 'gecikmiş bir aklanma manevrası' olduğu görüşünde birleşti.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan yarışmacı Gülistan Batu'nun son sözleri ise adeta stüdyonun duvarına asılı kaldı:

"Artık kimseye güvenim kalmadı..."