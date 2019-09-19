tv8'deki Master Chef jürisi, yarışmacılara karşı giderek daha sert ve acımasız bir tutum sergiliyor. Mazeretlerini ise "Büyük otellerin, restoranların mutfaklarında gerilim çok yüksektir. Aşçılık yapmaya niyetlenen kişi, her türlü stresin altından kalkabilmelidir. Burada sinir testi de yapıyoruz" şeklinde açıklıyorlar.

Ancak geçen hafta yarışmacılardan Orhan, bu stres ve heyecana dayanamayıp mutfakta çöküp kaldı. Fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan yarışmacı, birkaç gün dinlendikten sonra yarışmaya devam edebildi.

Evet, aşırı gerginlik reyting getirebilir ama Allah korusun adamı da götürebilir! Şeflere tavsiyem, ocağı fazla açıp eleştirinin dibini tutturmamaları.