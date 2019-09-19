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YÜKSEL AYTUĞ
19 Eylül 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Yarışmacının yüreğine indirdiler!

tv8'deki jürisi, yarışmacılara karşı giderek daha sert ve acımasız bir tutum sergiliyor. Mazeretlerini ise "Büyük otellerin, restoranların mutfaklarında gerilim çok yüksektir. Aşçılık yapmaya niyetlenen kişi, her türlü stresin altından kalkabilmelidir. Burada sinir testi de yapıyoruz" şeklinde açıklıyorlar.
Ancak geçen hafta yarışmacılardan Orhan, bu stres ve heyecana dayanamayıp mutfakta çöküp kaldı. Fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan yarışmacı, birkaç gün dinlendikten sonra yarışmaya devam edebildi.
Evet, aşırı gerginlik reyting getirebilir ama Allah korusun adamı da götürebilir! tavsiyem, ocağı fazla açıp eleştirinin dibini tutturmamaları.

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