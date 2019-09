Dizi sektörü, önemli bir ihracat kalemi haline geldi.

Türkiye dışında şu sıralar 140 Türk dizisi gösteriliyor.

Türk oyuncular, gittikleri her yerde süperstar muamelesi görüp izdiham yaratıyorlar.

Buraya kadar her şey iyi güzel de anlayamadığım bir durum var. Madem televizyon dünyasını ele geçirdik, o halde sektörün en prestijli ödül töreni Emmy'de bu yıl niye tek bir adayımız yok?

Belli ki dizi işinin şimdilik sadece 'ticari' boyutuyla ilgileniyoruz. Tanıtım, halkla ilişkiler, organizasyon ve dahası 'kulis' konusunda ise daha önümüzde çok uzun bir yol var. Para kazanıyoruz, tamam da, biraz da 'havaya' yani 'prestije' ihtiyacımız yok mu? Bence bu işe devlet de el atmalı. Öncelikle Cannes'da her yıl yapılan format fuarının pabucunu dama atacak, dünya başkenti İstanbul'da bir televizyon fuarı düzenlemeliyiz.

Japonlar, bu yolla ABD'nin otomotiv sektöründeki hegemonyasını tarihe gömmüştü. Aynısını televizyon sektöründe biz niye gerçekleştirmeyelim ki?