Atv'nin fenomen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, muhteşem bir sezon açılışıyla izleyicilerinden tam not aldı. Ele geçirdiği eski mektupla Züleyha'nın onu idamdan kurtarmak için Demir'le evlenmeyi kabul ettiğini anlayan Yılmaz, büyük bir açmaza girdi. Bir yanda evlendiği Doktor Müjgan'a ihanet etmenin verdiği pişmanlık, öte yanda kalbinin götürdüğü yere gitme arzusuyla iki arada bir derede kalıverdi.

Bu arada intikam zilleri de çalmaya başladı. Yılmaz, önce Kahya Gaffur'u tıpkı bir zamanlar onun kendisine yaptığı gibi traktörün arkasına bağlayıp yerlerde sürükledi. Sonra Züleyha'yı kendinden uzaklaştırıp Demir'le evlenmesini sağlayan Hünkar Hanım'ın başına silah dayadı. Ancak araya giren Fekeli, Yılmaz'a engel olmaya çalışırken silah patladı. Kurşunun isabet ettiği Fekeli hastaneye kaldırıldı. Kalbinin durduğu anda bölüm biterken, o saniyede ekran başındakilerin de adeta kalbi duruverdi. Sosyal medyada inanılmaz bir mesaj yağmuru başladı.

Görünen o ki Çukurova, bu sezon da reyting açısından bereket vâdediyor. Sezonun ilk hasadı hem yapımcı TIMS&B Productions'ın, hem atv'nin, hem de izleyicilerin yüzünü güldürdü.

Peki şimdi ne olacak? Yılmaz bunca yükün altından kalkabilecek mi? 'Baba katili' olmaya çeyrek kala, bir taraftan iki kalp arasında mekik dokurken, diğer yandan Demir'den intikamını nasıl alacak? Kurşunlara gelen Fekeli, eğer kurtulabilirse, 'entrikacı' olduğunu anladığı aşkı Hünkar'ı affedebilecek mi? Karnında Demir'in bebeğini taşıyan Züleyha, Yılmaz'a dönebilecek mi? Eninde sonunda Yılmaz'dan ayrı düşeceği belli olan Müjgan'ın tek kurtuluşu ölüm mü olacak?

Hikayesi üç bölümde tıkanan dizilere inat, bu sezon Çukurova'dan çıkacak pamukla çok kumaş dokunacak çoook...