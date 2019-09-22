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YÜKSEL AYTUĞ
22 Eylül 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Suçlular rahat, biz tedirgin

Haberlerde sizin gibi ben de dehşet ve ibretle izledim. Çorlu'da bir genç, kirada oturduğu evin sahibinin yaşlı karısını arkadaşıyla birlikte gasp edip yüklü miktardaki altınlarını alarak kaçmış. Bir süre sonra yakalanan genç, polislerin arasında götürülürken, "Pişman mısın?" diye soran muhabire dönüp şöyle diyordu: "Bir kaç ay yatar çıkarım ya..."
Şu pişkinliğe, şu rahatlığa bakar mısınız? Dünyanın her yerinde en ağır cezalandırılan suçlardan biri olan gasp suçunu işlemiş, yaşlı bir kadının hayatına kast etmiş ama cezaların yetersizliğinden öyle emin ki... Zaten suç ve suçluları azdıran da bu 'garanti' değil mi?
Söyleyin dostlar, ceza kanunumuz 'Reform, reform" diye daha ne kadar bağırabilir ki?
Suçluların kalbine ferahlık, sokaktaki vatandaşın yüreğine korku ve tedirginlik salan bu sistemle daha nereye kadar...

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