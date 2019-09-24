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YÜKSEL AYTUĞ
24 Eylül 2019, Salı YÜKSEL AYTUĞ

İşte Peygamber Ocağı

atv'nin ana haberlerinde izledim. Gururla, iftiharla, gözlerim dolarak... Ege'de şişme botları patlayan mültecileri ölümden kurtaran personeli nasıl da cansiperane çalışıyordu.
Bir ara küçücük bir bebeğin suya düştüğünü fark ettiler. İki asker hiç düşünmeden dev dalgaların arasına atladı. Hem o küçüğü, hem de bir başka mülteciyi ölümün kıyısından çekip aldılar. Saniyelerin ölümle yaşamı ayırdığı o kritik anlarda ortaya konulan, öyle böyle bir mücadele değildi.
Mehmetçik, onları kurtarmak için kendi canını riske atmakta bir an bile tereddüt etmedi.
Onları izlerken gözümde iki yıl önce yine haber bültenlerine yansıyan bir görüntü canlandı. Aynı denizde, belki de birkaç mil uzakta, Yunan sahil güvenlik botundaki askerler, kıyıya yaklaşan bir botunu zıpkınlayarak batırmaya çalışıyorlardı.
Bu halk, kimseye bedavadan unvan vermez. Askeriyeye boşuna '' dememişler yani...

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