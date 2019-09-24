Geçen hafta 'Yorumsuz' başlığıyla şöyle yazmıştım:

"Haber, gazetelerin iç sayfalarında kendine ancak iki sütunluk yer bulabildi. Belçika'da K17 otobanında düğün konvoyu oluşturup yolda durarak halay çeken 18 Türk'e 5 yıl trafikten men ve 2 bin Euro para cezası verildi. Başka yoruma gerek var mı? Şimdi buraya ne yazsam, mürekkep ziyanlığı olacak..." Yeni habere yine bültenlerde rastladım. İstanbul'un trafiğin en yoğun olduğu ana arterlerinden E5 üzerinde milyonluk lüks otomobillerle düğün konvoyu oluşturup trafiği keserek havaya ateş açmışlar.

Yaptıkları bir haltmış gibi de sosyal medyada 'Konvoy dediğin' başlığıyla görüntüleri yayınlamışlar. Faillere 324 lira para cezası kesilmiş, ehliyetlerine ve araçlarına bir süreliğine el konulmuş.

Daha yazayım mı?