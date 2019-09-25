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YÜKSEL AYTUĞ
25 Eylül 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

‘En zayıf halka’mız: mesleki eğitim

Cumartesi günü atv'nin bilgi yarışması En Zayıf Halka'nın sadece ilk 15 dakikasından bizim Gaf Kürsüsü kutucuğunu hafta boyunca dolduracak malzeme çıktı. Tamam süre kısıtlı, heyecan dorukta, hepsini anlıyorum ama insan 'yıllarca eğitim gördüğü konulardaki' en basit soruları da yanıtlayamaz mı? İşte ibretlik örnekler:
Kübra adlı yarışmacının mesleği öğretmenlik. Ona "Pi sayısı için ne esas alınır?" diye soruluyor. Hiç düşünmeden '3.14" diyeceği yerde anlamsızca "Kare" deyiveriyor.
Yağmur, tıp fakültesinden yeni mezun olmuş. Uzmanlık eğitimi alıyor. Ona "Vücudun belden yukarıda bulunan bölümü, göğüs. Baş harfi D" diye soruluyor. Yarışmacı, hepimizin gözlerinin fal taşı gibi açılmasına sebep olan "Dimağ" cevabını veriyor. Utanarak doğru cevabın 'Döş' olduğunu açıklayan sunucu, genç doktor kızımızı ti'ye alıyor tabii: "Göğüs ağrısıyla sana gelen hastaları nörolojiye sevk etmezsin umarım..."
Özge'nin mesleği spor eğitmenliği. Ona da "Salıncağı andıran, ortasından tutularak kullanılan spor aleti. Baş harfi T" diye soruluyor. Genç yarışmacı 'Trapez' yerine 'Trambolin' deyiveriyor.
Bitti mi? Biter mi hiç... Kalanlar hafta boyunca bizim kürsüyü süsleyecek...
Ben yetkililerinin yerinde olsam, En Zayıf Halka'nın birkaç bölümünü izlemeden eğitim reformu paketi hazırlamazdım...

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