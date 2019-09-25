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YÜKSEL AYTUĞ
25 Eylül 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Hakimler de insandır

Bunu bir hakim çocuğu olarak söylüyorum. Hakimler, kararlarını verirken kanun ve kurallar kadar vicdanlarının sesini de dinlerler. Bunun için de 'insanlıklarını' unutmamaları gerekir. Aksi olsa, hakimlere gerek kalmazdı. Bir bilgisayar, onların yerine suçların karşılığı olan cezaları verir, olur biterdi. İşte bu nedenledir ki, tek suçu ile birlikte fotoğraf çektirmek olan kadın hakime cümbür cemaat saldırılmasını, adeta linç edilmesini doğru bulmuyorum. Gösterdiği, en fazla 'insani bir zaaf' olabilir. O da 'insan' olduğu için...

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