Bunu bir hakim çocuğu olarak söylüyorum. Hakimler, kararlarını verirken kanun ve kurallar kadar vicdanlarının sesini de dinlerler. Bunun için de 'insanlıklarını' unutmamaları gerekir. Aksi olsa, hakimlere gerek kalmazdı. Bir bilgisayar, onların yerine suçların karşılığı olan cezaları verir, olur biterdi. İşte bu nedenledir ki, tek suçu Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte fotoğraf çektirmek olan kadın hakime cümbür cemaat saldırılmasını, adeta linç edilmesini doğru bulmuyorum. Gösterdiği, en fazla 'insani bir zaaf' olabilir. O da 'insan' olduğu için...