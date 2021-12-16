Show Haber'in en üretken, en çalışkan muhabirlerinden Tuğba Södekoğlu'nun bu kez kendisi haber oldu.

Genç muhabir; işini bitirmiş, evine gitmek için saat 21.00 sularında metro hattının en kalabalık duraklarından Gayrettepe İstasyonu'na girmişti. Bir adamın kendisini takip ettiğini ve ona tuhaf tuhaf baktığını görünce tedirgin oldu. Adam bir süre sonra Tuğba'nın önüne geçti ve ona edep yerini gösterdi. Şoke olan genç muhabir, oradan geçmekte olan genç bir adamdan yardım istedi ve birlikte adamı yakalamaya çalıştılar ama sapık kaçtı. Bunun üzerine Tuğba hemen karakola gitti, durumu anlattı. Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti ve ertesi gün sapığı yakaladı.

Haberin takibini de Tuğba yaptı. Adam, polisler arasında götürülürken mikrofonunu uzatıp, "Nasıl böyle bir şey yapabilirsin, utanmıyor musun? Benim hâlâ ayaklarım titriyor" diyebildi.







Güvende değiliz... Hiçbirimiz... Akşam eve tek parça dönebilmek en büyük ödülümüz. Peki neden? Sebebi, yukarıdaki haberin içinde gizliydi. Meğer adam daha önce de Kadıköy'de aynı haltı yemiş ve serbest bırakılmış. Ne ceza, ne gözetim, ne tedavi... Adam 'saatli bomba' gibi aramızda dolaşıyormuş. Tıpkı, Özbek kıza asansörde tecavüze yeltenen yabancı uyruklunun daha önce de 4 yaşındaki bir kıza tacizde bulunmuş olması gibi...

Ülkemizde bir şekilde barınan yabancı uyrukluların karıştığı kriminal olaylar giderek artıyor. Bu konu daha da sarpa sarmadan bir an önce önlem alınmalı. Ayrıca taciz, tecavüz olaylarıyla ilgili cezalar da caydırıcı olacak şekilde katlanmalı.

Bırakalım şu kuru siyaseti... Önceliğimiz; bir genç kızımızın saat 21.00'de evine sağ salim dönebilmesi olmalı.



İyilik daima kazanacaktır

Muğla'da işten çıkıp, yorgun argın evine dönmeye çalışan fayans işçisi Hasan Duman, belediyenin minibüsüne biner binmez şoför Sait Demir tarafından aşağıya indirilmeye çalışıldı. Şoför onun kirli iş kıyafetiyle koltuklara oturmasına izin vermiyordu. Tartışma sürerken bir kadın olaya müdahale etti ve işçi vatandaşın aşağı indirilmesine karşı çıktı. Olay büyüdü, haber bültenlerine kadar taşındı. Bunun üzerine belediye, o şoförün işine son verdi.

Peki sonra ne oldu? Minibüste kıyafeti nedeniyle aşağılanan işçi kardeşimizin gönlü, kendisi gibi bir işçi olan minibüs şoförünün işsiz kalmasına razı olmadı. Ertesi gün kameraların karşısına çıktı ve belediyeden o işçinin affedilmesi için ricada bulundu...



Keşke bizde de olsa

Bu hafta iki 'uygar' ülkeden iki radikal karar geldi. Yeni Zelanda hükümeti, gelecek nesilleri sigaranın zararlarından korumak ve bunu bir sorun olmaktan çıkarmak icin 2008 yılından sonra doğan tüm vatandaşlarına sigara satışını 'ömür boyu' yasakladı. Yani ülkede 2008 yılından sonra doğanlar sigaranın olumsuz etkilerine direkt olarak mazur kalmayacaklar. Keşke bizde de böyle cesur bir karar alınabilse. Şimdi diyeceklerdir ki, "O iş Türkiye'de olmaz. Çünkü devlet en büyük vergi gelirini tütün ve alkol ürünlerinden elde ediyor." Parayla gelecek satın alamazsınız. Böyle bir karar, insanların cebinden sigara paketlerini toplayan bir Başkan tarafından alınmazsa, bir daha hiç alınamaz diye düşünüyorum.

İkinci radikal kararın altında ise Avusturya hükümetinin imzası vardı. Önümüzdeki aydan itibaren ülkede aşı olmamak suç sayılacak. Aşıdan kaçanlar yaklaşık 3 bin 600 liralık para cezasına çarptırılacaklar. Böyle cesur bir karara bizim de ihtiyacımız var. Çünkü hepimiz aşı olup, Kovid-19'u sıradan bir grip vakası gibi geçirmeye başlamadan, bu musibetten kurtulacağımız yok...

Kötülüğün hakkından bazen iyilik gelir. Eminim o şoför de işine döner dönmez, kıyafeti kirli olanlar için elinin altında bir naylon örtü bulunduracaktır.



Gaf kürsüsü

Milyoner'de yarışan 32 yıllık avukat ve 'bilirkişi' Avni Bey, "Seyrek yaşanan olayları ifade eden söz hangisidir?" sorusuna "Ayda yılda bir" yerine "Dakikada saniyede bir" yanıtını verip ikinci soruda elendi.



Zap'tiye

Kendisini sürekli yorgun, uykusuz ve isteksiz hissedenlere yeni tanı konuldu: Kış Uykusu Sendromu. Etrafımızda bunca 'ayı' olmasının sebebi de böylece anlaşılmış oldu! (Gerçek ayıların affına sığınarak)



Ne demiş?

Koyu Fenerbahçe taraftarı piyanist Fazıl Say, Gaziantep yenilgisinden sonra Twitter'dan isyan etti: "Beethoven sağır olacağına, Gustavo sakat kalsaydı..."