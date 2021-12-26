Köşemizin müdavimleri bilirler, yılın ilk günü bu sütunlarda ekran temennilerimizi özetleyen bir 'İzleyici Duası' yayınlarım. Ama bu yıl geleneği bozmak niyetindeyim. Duayı ben değil, sizler yazacaksınız. Yeni yılda ekranda neleri görmek, neleri görmemek istiyorsunuz? En çok neden sıkıldınız, en çok neyi özlediniz? Ekranda tahammül edemedikleriniz kimler? Sizi en çok mutlu edenler neler?.

Öyleyse geçin klavyenin başına bana gönderin. Köşemize nereden ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Sabah. com'da Yazarlar bölümünde benim yazımın altında "Yazara mesaj gönder" butonuna basıp, mesajınızı yazabilirsiniz. Ayrıca yuksel.aytug@sabah.com. tr adresine de gönderebilirsiniz Instagram'da yuksel.aytug250863 ve Facebook'ta kukiaytug adreslerinde de sizi bekliyor olacağım. YouTube kanalım Yüksel Aytuğ'a da video ya da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Haydi bakalım, göreyim sizi...

Bu arada bir Yakından Kumanda klasiği olan Yılın Lafları, Safları, Gafları derlemesinin arşiv çalışmalarını bitirmek üzereyim. 2021'in inanılmaz televizyon olayları 30-31 Aralık'ta karşınızda olacak. Yine gözlerinize inanamayacaksınız...



Köylerdeki uyuşturucu belası

Eğer sadece gündüz kuşağındaki reality show programlarına bakacak olursanız, milletin efendisi köylülerimizin değişimi, sizi büyük bir endişeye sevk edebilir. Ücra köylerde yaşanan ahlak erozyonu, kriminal olaylardaki artış, kumpaslar, entrikalar, çarpık ilişkiler ağzınızı bir karış açık bırakabilir.

Bu konuda çok yazı yazdım. Bazı ücra köylerimizde yaşanan ve gündüz kuşağında önümüze saçılan rezillikler, ahlaksızlığın kaynağı olarak görülen, sözde dejenere metropollere taş çıkartacak cinsten. Bu köşede sıklıkla "Ne oldu benim temiz, saf, namuslu köylüme?" diye çok hayıflandım. Tabii ki televizyon programlarına konu olanların hepsi uç örnekler. Köylülerimizin tamamının böyle yaşadığını düşünmüyorum elbette. Ama son günlerde beni daha da kaygılandıran bir gelişmeye şahit oluyorum. Köylerimizde uyuşturucu kullanımı fena halde artmış. Programların işlediği pek çok olayda köydeki erkeklerin adeta tütün kullanırcasına büyük bir rahatlık ve fütursuzlukla uyuşturucuya yöneldiğini gözlemliyorum. Belli ki ne temin etmekte bir sıkıntı yaşıyorlar ne de kullanırken "Aman yakalanır mıyım?" diye bir tereddüt içindeler.

Savcılarımızın, kolluk kuvvetlerimizin bu naçizane yazıyı bir uyarı, bir ihbar olarak kabul etmelerini ve gereken önlemleri vakit geçirmeden almalarını umut ediyorum. Zira önümüzdeki günler dünyanın topyekun bir kıtlıkla karşı karşıya kalabileceğinin sinyallerini veriyor. Gelecekte tarım ve hayvancılık en hayati sektör olacak. Çünkü günü geldiğinde kimse son model otomobillerini, bilgisayarlarını, cep telefonlarını yiyemeyecek. Bu nedenle köylümüzü içine sürüklendiği ve sistemli olarak atıl hale getirildiği bu uyuşturucu batağından çekip çıkarmamız gerekiyor...



Ah şu noktalama işaretleri

Sevgili gazetemin editör ekibi ve düzeltmenleri ile yıllardır aramızda gizli bir savaş yaşanıyor. Ben konuşma cümlelerinin başına ve sonuna dil bilgisi kuralına uygun olarak çift tırnak koyuyorum. Onlar, bu çift tırnakları kesme işareti (apostrof) anlamındaki tek tırnağa dönüştürüyorlar. Bir keresinde sebebini sorayım dedim, "Çift tırnak yasak, kötü görünüyor" dediler.

Şimdi size örnek bir cümle kuracağım: Mehmet bana dedi ki, 'Ali'nin Ayşe'den aldığı kitabın bir cümlesinde 'Söyle bakalım mantık aşkı yönetebilir mi?' diye yazıyordu.'

Hangisi kesme, hangisi yazının içindeki konuşma cümlesini ayırıyor, anlayabildiniz mi?

Yazılardaki noktalama işaretleri önemlidir. Hiçbir görsel kaygı, dil bilgisi kurallarının önüne geçmemeli. İşte bir tek virgülün bir cümleyi nasıl değiştirdiğini anlatan o klasik örnek:

"Çalış, baban gibi eşek olma."

"Çalış baban gibi, eşek olma..."

Umarım değerli düzeltmenim bu yazıdaki tırnakları -kafasına göre- değiştirmez de ne demek istediğimi size doğru şekilde anlatabilirim...



Gaf kürsüsü

A Spor'da Milan-Napoli maçının özetini anlatan spiker Aykut İnce hem Milan'lı Kessie'nin ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünü geçerli saydı hem de 0-1 biten maçın skorunu 1-1 olarak ilan etti.



Zap'tiye

Pazarda hurmanın üzerine "1 dolar" etiket koyan arkadaş, senin de 'en uzun gecen' hayırlı olsun!



Ne demiş?

"Kişi oğlu konuşunca kendini, susunca herkesi dinlermiş." (Atv'nin Destan dizisinde canını kurtarmak için yıllarca zihinsel engelli gibi davranıp konuşmayan Batuga'nın sözü)