Sevgili dostum Hakan Eracun'u, bu köşenin daimi okurları, mizahi yazılarıyla biliyor. Hakan bir kez daha yeteneğini konuşturmuş ve Sadakatsiz dizisini adeta bir futbol maçı gibi yorumlamış:

"Sadakatsiz, BBC yapımı, iki sezonluk, toplam 10 bölümlük dizinin Türk versiyonu ama bizde 42'nci bölümde ve hâlâ devam ediyor. Türkiye'ye uyarlansa da bazı yerleri hâlâ izlerken çok uymamış gibi geliyor bana. Diziyi, izlediğim televizyon haberleri ve gazetelerde okuduğum üçüncü sayfa adliye haberleri ışığında, bir futbol maçı gibi incelemek istiyorum:

Asya'yı bir forvet, ayrıldığı eşi Volkan'ı da karşı takımın stoperi olarak düşünüyorum. Tabii uyarlamayı yapanlar da maçın orta hakemi.

Dizinin başlarında, sanırım 6'ncı bölümde Asya, eşi Volkan'ın patronunun evinde bir yemekteyken, Volkan'ın patronunun kızıyla bir ilişkisi olduğunu açıklıyor. Patronu Haluk Bey ve güçlü ailesi, aynı zamanda eşi Volkan şoke olmuşken, Asya masadan kalkıp gidiyor. Bunun Türkiye uyarlamasında olacaklara gelince:

Volkan, Asya'yı ya sağlam döver ya da bıçaklardı. (Kadına şiddet ülkemizde had safhada) Haluk güçlü adamlarına Volkan'ı ya sağlam dövdürür ya da vurdururdu. (Adana Adliyesi'nde hep böyle oluyor) Hakemin burada Asya'ya bir sarı kart gösterip uyarması gerekirdi. Ancak olmadı. Son bölümlerde Asya hafızasını kaybeden Aras ile aşk yaşıyor ancak Aras evli ve eşi Leyla bir gün bunları öğrenip Asya'nın çalıştığı hastaneye gelerek Asya'ya tedavi olup onun kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Ama bize göre olması gereken şöyle:







Leyla'nın Asya'yı görür görmez dalması ve Asya'nın da karşılık vermesi ile saç saça baş başa bir kavga olması, hastane güvenliğinin ayırması... (Haberlerde doktora şiddet had safhada) Bu olaydan sonra Asya'ya dalan Leyla'nın da ilk sarı kartı görmesi gerekiyor. Devamında Aras ile kır evinde buluşan Asya, Leyla'yı da davet edip karı kocayı baş başa bırakarak çekip gidiyor. Ama bizde böyle olmaz. Leyla, Aras'ın Asya ile bir evde olduğunu öğrenince avukatı ile gelir, olayı resimler ve boşanma davasında ne kadar mal götürürse almaya çalışır.

Burada da Leyla ve Asya'nın ikinci sarı kartı görmesi ve oyundan atılması gerekli ama o da olmuyor. Bu arada rakip forveti Asya'nın her vücut çalımında Asya'yı kaçıran Volkan ise sezonun en kötü performansını ortaya koyuyor. Böyle stoper olmaz. Ancak tribündeki ve ekran başındaki milyonlarca eşinden şiddet görmüş, aldatılmış, terkedilmiş Türk kadını, Asya'nın vücut çalımları ile coşarak Volkan'a bir gol daha atmasını bekliyor.

Ben maçın sonunu söyleyeyim: Ne Asya gol atar ne Volkan oyundan çıkar. Hakem maçı uzattıkça uzatır. Gerçek hayatta size yanlış yapanları intikam için bile beklemeyin. Önünüzdeki maçlara bakın. Sağlıcakla kalın..."



EKONOMİDE TIRTLAR VADİSİ (!)

Köşemizin önemli destekçilerinden Ramazan Budaklar, kıvrak kalemini yine muhteşem konuşturmuş. İşte onun mizahi gözüyle ekonomide olup bitenler:

"Selamlar Yüksel Bey, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına bence NEBATİ değil MEMATİ getirilmeli!.. Laftan anlamayan stokçulara, otomatik zam yapan zincir marketlere, gıda maddelerini çöpe döküp fiyatları yükseltmeye çalışanlara, Türk Lirası'nın erimesinden haz alıp dolar düştüğünde yüzlerini asanlara en iyi o bilir nasıl davranılacağını... (Ebusuud Efendi'yi aratmayacağına eminiz.) Ekonomide genel MEMATİ kararlarına dönülmesi, hayat memat meselesidir. Koskoca AVM'lere, zincir marketlere 2 milyon ceza ne ki, günlük Türkiye cirosu bile değil... Binlerce araba stoklayan adamları hiç 2-3 milyon ceza keser mi? Almanya'nın Google'a verdiği gibi milyar dolar ceza keseceksin, TÜSİAD üyeleri artık aralarında toplar... Eh, madem tröst oldunuz, paşa paşa ödersiniz!.. Sonra neden Kurtlar Vadisi seviliyor diye soruyorlar. Bu kadar TIRT muhalefeti toplasak ancak TIRTLAR VADİSİ çekebiliyoruz da ondan!.."



Zap'tiye

Nobel Tıp Ödülü, Başkan Erdoğan ve ekonomi kurmaylarına verilmeli. Çünkü ekonominin ödemini indirecek aşıyı buldular!



Ne demiş?

Modacı Gülşah Saraçoğlu "50 gerçek kürküm var" diye övünmüş. Acaba şöminesinin üzerinde de geyik başı var mı?



Gaf kürsüsü

Rıdvan Dilmen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı çirkin el hareketinin aynısını Yüzde 100 Futbol'da tekrarlayınca tepki çekti.